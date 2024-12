Presidente do TCE-AM prestigia posse da nova presidente do TRT-15 em Campinas

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, participou nesta quinta-feira (5), em Campinas (SP), da posse da desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) para o biênio 2024-2026.

A cerimônia também empossou os desembargadores Helcio Dantas Lobo Júnior e Wilton Borba Canicoba como vice-presidentes administrativo e judicial, respectivamente, além dos novos corregedores, ouvidores e diretores da escola judicial da corte.

Durante a cerimônia, a presidente Yara Amazônia Lins ressaltou a importância do TRT-15 e da representatividade feminina na liderança de órgãos públicos. “É com grande entusiasmo que vejo a desembargadora Ana Paula assumir a presidência de um tribunal tão essencial para a Justiça do Trabalho no Brasil. Celebrar a presença de mulheres em cargos de liderança é motivo de orgulho e inspiração, especialmente para quem defende a ampliação do protagonismo feminino nas instituições públicas”, destacou a conselheira-presidente.

A desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann é a quarta mulher a ocupar a presidência do TRT-15 em sua história e assume o cargo com uma trajetória de 32 anos de carreira e o compromisso de modernizar a gestão e fortalecer o tribunal. Durante seu discurso, destacou os desafios de liderar em um cenário de rápidas transformações no mundo do trabalho e a necessidade de adaptação às mudanças sociais e econômicas.

O TRT-15, com sede em Campinas, é o segundo maior Tribunal Regional do Trabalho do país em volume de processos e abrange 599 municípios do interior e litoral de São Paulo, atendendo cerca de 22 milhões de pessoas.

