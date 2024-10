Presidente do TCE-AM participa da posse da nova procuradora-geral de justiça do MP-AM

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou na tarde desta terça-feira (15) da cerimônia de posse da nova procuradora-geral de justiça do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Leda Mara Nascimento Albuquerque.

Além da presidente Yara Amazônia Lins, os conselheiros do TCE-AM Josué Cláudio Neto, Júlio Pinheiro e Mario de Mello também estiveram presentes no evento , que ocorreu no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, no edifício-sede do MP-AM, em Manaus. O procurador-geral de Contas João Barroso, representando o Ministério Público de Contas (MPC), e o governador Wilson Lima também participaram da solenidade.

Leda Mara Albuquerque, promotora de Justiça de Entrância Final, assumiu o cargo de procuradora-geral para o biênio 2024-2026. Sua escolha foi feita pelo governador Wilson Lima, após ela obter a maioria dos votos na eleição interna do MP-AM, totalizando 101 votos e integrando a lista tríplice. Esta é a segunda vez que Leda Mara ocupa o cargo, tendo exercido a função entre 2018 e 2020. Ela substitui o procurador-geral Alberto Rodrigues.

Com 28 anos de atuação no MP-AM, Leda Mara tem formação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e está cursando doutorado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Ela ingressou no MP-AM em 1996.

Além dos conselheiros do TCE-AM, o evento contou com a presença de outras autoridades, como a deputada estadual Alessandra Campelo, o desembargador Jomar Ricardo Saunders, o deputado federal Amon Mandel, Antônia Eliana Pinto (ouvidora-geral do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social), Ivana Lúcia Franco (ouvidora-geral do Conselho Nacional do Ministério Público) e o vice-prefeito de Manaus, Marcos Sérgio Rota.

Entre os presentes estavam ainda a vereadora Yomara Lins, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Simões, o desembargador Alberto Bezerra de Mello, representando o Tribunal Regional do Trabalho, e o corregedor-geral da Defensoria Pública do Amazonas, Marco Aurélio Martins, entre outros.

A cerimônia marcou o início da nova gestão de Leda Mara Albuquerque no comando do Ministério Público do Amazonas pelos próximos dois anos.

