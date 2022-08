Presidente do TCE-AM palestra em evento para capacitar gestores públicos

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, palestrou, na tarde desta quarta-feira (10), para secretários, subsecretários e diretores da Prefeitura de Manaus. A palestra aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro de Manaus.

Com a temática “Desafios da Liderança na Gestão Pública”, a palestra abriu uma série de ações realizadas pela Prefeitura de Manaus para capacitar gestores públicos do município. A participação do presidente faz parte de uma parceria da Escola de Contas Públicas com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional da Prefeitura.

“O papel da liderança na gestão e administração públicas é fundamental. O líder é o grande indutor da equipe, e uma equipe bem liderada, trabalhada é motivada, produzirá muitos melhores resultados”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A capacitação objetiva desenvolver competências gerenciais dos gestores da Prefeitura para potencializar os resultados e melhorar a gestão eficaz das equipes. Diante da necessidade, o presidente da Corte de Contas foi convidado pela ampla experiência na área do controle e do direito administrativo.

Além de conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro é mestre em direito pela Universidade de São Paulo (USP), foi procurador do Ministério Público de Contas, e é professor de direito administrativo na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Durante a palestra foram abordados pontos como as competências necessárias para um bom líder; os elementos essenciais para a composição de equipes de alto desempenho; ferramentas inovadoras de liderança adotadas pelo TCE-AM, e os cenários e desafios futuros da liderança no setor público.

“O presidente Érico é uma figura com vasta experiência. Foi procurador do Ministério Público, ocupa o cargo de presidente do Tribunal pela segunda vez. Ter a presença dele vai acrescentar muito para os gestores da Prefeitura de Manaus. Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico para nossa gestão”, destacou o Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenézer Bezera, que representou o prefeito de Manaus no evento.

O projeto seguirá com ações realizadas pela Secretaria Municipal de Administração aos gestores da Prefeitura de Manaus.

Diretoria de Comunicação do TCE-AM