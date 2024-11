Presidente do TCE-AM anuncia Primeiro Encontro Nacional de Mulheres no Sistema de Controle

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, anunciou nesta quarta-feira (13) que o 1º Encontro Nacional de Mulheres no Sistema de Controle será realizado em Manaus, um marco inédito para fortalecer a atuação feminina na área. O anúncio ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante reunião de conselheiras e servidoras do sistema de controle de todo o país em um debate sobre a ampliação da presença feminina em cargos de liderança nos tribunais de contas.

“Este encontro será uma oportunidade de discutirmos estratégias concretas para garantir que mais mulheres ocupem cargos de liderança e que a igualdade de gênero não seja apenas uma pauta, mas uma realidade nos tribunais de contas”, afirmou a presidente Yara em uma das reuniões do 9º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas.

Durante sua fala, Yara Amazônia Lins compartilhou sua própria experiência de assédio, que culminou na criação da Ouvidoria da Mulher no TCE-AM, uma iniciativa pioneira que foi destacada e aplaudida pelas demais participantes. Ela ressaltou a importância de mecanismos de proteção e apoio para mulheres no ambiente de trabalho, destacando que “a luta por igualdade é também uma luta por respeito e segurança”.

“Queremos inspirar mudanças que transformem não apenas nosso ambiente de trabalho, mas também toda a estrutura dos tribunais para que sejam mais justos e inclusivos”, declarou a presidente Yara Amazônia Lins.

A reunião contou com a presença de importantes lideranças femininas, como a conselheira Rosa Egídia, presidente do TCE-PA, e Susana Azevedo, presidente do TCE-SE. Susana Azevedo sugeriu a realização do Encontro Nacional como uma oportunidade de aprofundar os debates iniciados pelo grupo de trabalho. “Precisamos de mais ação e menos discurso quando se trata da presença feminina nos órgãos de controle”, afirmou.

Milene Cunha, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon) e conselheira-substituta do TCE-PA, também participou, destacando que “o compromisso com a igualdade de gênero deve ser uma responsabilidade coletiva, de homens e mulheres”.

O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Edilson de Sousa, também esteve presente e destacou a importância da liderança feminina. “Nosso sonho é ver uma mulher presidindo a Atricon em breve”, disse.

Atualmente, as mulheres ocupam cerca de 18% dos cargos de conselheiras nos tribunais de contas. De 231 conselheiros, somente 31 são ocupados por mulheres. As conselheiras reunidas reforçaram a urgência de elevar esse número e fortalecer a representatividade feminina. Durante o 1º Encontro Nacional em Manaus, será elaborada uma carta-compromisso com estratégias para avançar em direção a uma maior igualdade de gênero nos órgãos de controle.

amazonianarede

Texto: Flávia Rezende