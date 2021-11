O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante) reforçou a importância dos três convênios assinados na tarde desta segunda-feira (8/11), entre o prefeito David Almeida (Avante) e o governador do Amazonas, Wilson Lima, no valor de R$ 155 milhões, para ações de infraestrutura na cidade de Manaus e incentivo ao desenvolvimento da agricultura.

Segundo David Reis, esta parceria mostra o compromisso dos governos municipal e estadual em prol de melhorias para a capital e que o manauara é o principal beneficiado com essas ações. “Esta é uma atitude de dois governantes que têm o espírito público e o compromisso com Manaus que está localizada dentro do estado do Amazonas, ou seja, isso só representa uma atuação ímpar de ambos e quem sai ganhando são os nossos moradores” afirmou.

A assinatura ocorreu na Comunidade de Itaporanga, no bairro Nova Cidade, zona Norte, e contou com a presença do vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, secretários do município e estado, deputados e vereadores, como a professora Jacqueline, que parabenizou o lugar escolhido para celebrar os convênios.

“Essa é uma comunidade que a prefeitura já vem atuando, que precisa de muitos serviços, e geralmente, esses eventos ocorrem em locais fechados, sem a presença do público e realizar aqui, dá mais transparência para todos” enfatizou.

Na opinião do vereador Dione Carvalho (Patriota) as parcerias feitas entre os governos, somado às Casas Legislativas só beneficiam quem de fato precisa, a população. “É algo que tem que ser mantido, essa união de esforços é essencial para garantir que a máquina pública funcione, levando infraestrutura para todos os que precisam”, disse.

O vereador Ellan Alencar (Pros) ressalta a importância do convênio para as melhorias em Manaus. “Nossa capital ganha muito com isso, muitos desses moradores, como desta comunidade de Itaporanga, precisam há muito tempo de infraestrutura, de água, de energia, que agora vai ser possível com esse convênio”, salientou o parlamentar.

As obras na comunidade Itaporanga já foram iniciadas, e o local escolhido para a assinatura do convênio, que atenderá todos os bairros de Manaus, é o pontapé inicial das obras, feito comemorado pelo presidente da associação de moradores, José Pupertino. “Precisávamos há muito tempo de infraestrutura, que agora chega graças ao prefeito David Almeida e ao governador Wilson Lima, e agora temos a certeza que estamos sendo assistidos pelo poder público”, comemorou.

Investimentos

O chefe do Executivo municipal, David Almeida, destacou a importância da aplicação desse recurso para a população. “Estou aqui assinando um convênio de R$ 155 milhões entre a prefeitura e o governo em algumas áreas, inclusive infraestrutura. Para as 10 mil ruas contempladas no ‘Mais Manaus’ serão necessários de R$ 480 milhões a R$ 500 milhões, e a prefeitura vai entrar com todos esses recursos juntamente com o Estado. Serão dez empresas, e a cada dia anunciaremos a recuperação de uma comunidade, e em dez dias serão dez comunidades diferentes que faremos nelas todo o trabalho necessário”, enfatizou.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, explicou o objetivo dessa parceria com a gestão municipal, que busca exclusivamente o benefício da população. “Nosso convênio está na ordem dos R$ 580 milhões, e ainda mais está por vir, porque não estamos colocando só infraestrutura com esse convênio, estamos dando respeito, dignidade, e isso resgata o sentimento de pertencimento da população. Esse é um sinal do povo que está se unindo e sendo ouvido pelo prefeito e pelo governador”, afirmou.

amazonianarede

Dircom/CMM-Tiago Ferreira – Foto: Naira Nascimento