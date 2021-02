Prefeito de Manaus David-Mais de 260 mil pessoas acima de 50 anos devem ser vacinadas contra Covid

Segundo pronuncia do Prefeito de Manaus David Almeida, a próxima etapa de imunização deve contar com apoio do Exército e com o aumento de locais de vacinação. A Chegada das novas doses está prevista para dia 22 deste mês, de acordo com o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Mais de 260 mil pessoas acima de 50 anos devem ser vacinadas contra Covid-19 em Manaus, informou o prefeito David Almeida. A próxima etapa da imunização no Amazonas será feita em colégios eleitorais com apoio do Exército, e a previsão é que comece dia 22 deste mês.

Na manhã desta segunda, o prefeito de Manaus e o governador Wilson Lima se reuniram com o comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, para tratar da parceria.

Atualmente, na capital amazonense, podem ser vacinados idosos acima de 70 anos, trabalhadores da saúde e indígenas aldeados. Até domingo (14), o estado registrou mais de 9,8 mil mortes por Covid-19.

COVID: Veja quem pode ser vacinado em Manaus e o que fazer

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que o público-alvo do grupo de 50 a 69 anos é de 267.943 pessoas. Conforme David Almeida, a previsão é vacinar esse público-alvo da capital em cerca de 20 dias.

Essas pessoas, que, segundo o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid-19, são divididas em quatro grupos para vacinação (50 a 54; 55 a 59; 60 a 64; 65 a 69 anos), devem ser imunizadas respeitando o esquema diário referente a data de aniversário.

O CMA vai coordenar o trabalho das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) no plano estratégico para acelerar a vacinação no Estado na parte da segurança e na montagem de pontos de vacinação, conforme planejamento do Ministério da Saúde.

Para atender a essa nova etapa de vacinação, a Prefeitura de Manaus aguarda o envio de, pelo menos, mais 530 mil doses de vacina pelo MS. Dependendo da marca da vacina, o intervalo entre as doses será de 28 dias para vacinados com CoronaVac/Butantan e de 90 dias para os vacinados com AstraZeneca/Oxford.

Vacinação em colégios eleitorais

O Ministério da Saúde informou, neste domingo (14), que o novo projeto de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas usará o modelo utilizado nas eleições por colégios eleitorais. A partir de 22 de fevereiro, o Exército vai apoiar a execução do plano com uma operação semelhante a que realiza durante o período eleitoral.

O objetivo é que as pessoas procurem seu local de votação para tomar a vacina, descentralizando a campanha das Unidades Básicas de Saúde. O Exército realizará a distribuição da vacina, segurança e a montagem dos pontos de vacinação por colégio eleitoral, em todo o estado.

Para ser vacinado, basta apresentar um documento com foto ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

amazonianarede

G1