Praia da Ponta Negra é interditada 16 dias antes em relação a 2023

Manaus- A Praia da Ponta Negra será interditada para banhistas a partir desta terça-feira (17), após a avaliação técnica do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). A interdição acontece 16 dias antes do mesmo período de 2023 quando o complexo foi fechado para banhistas devido à seca.

A praia será fechada após a cota do Rio Negro atingir 15.99 metros e ultrapassar os limites de segurança estabelecimentos com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2013, junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

A interdição acontece 16 dias antes do mesmo período de 2023 quando o complexo foi fechado para banhistas no dia 2 de outubro, após a cota do nível do rio atingir a média abaixo de 17 metros.

A medida é necessária para garantir a segurança dos banhistas isso porque com a descida do rio buracos ou depressões podem surgir no leito próximo da praia que foi aterrada aumentando os riscos de afogamento.

Da Redação Portal d24am