Polêmica na Bola de Ouro! “Erro técnico” retirou votos de Vinícius Jr.

Está instalada a polêmica em torno da Bola de Ouro, uma semana depois do título de melhor jogador do mundo relativo ao ano de 2024 ter sido entregue a Rodri Hernández, internacional espanhol que atua pelo Manchester City.

Uma página de torcedores do Real Madrid enumerou, este sábado, os três jornalistas que deixaram Vinícius Júnior de fora do top10. Foram eles Bruno Porzio, de El Salvador, Sheefeni Kikodemus, da Namíbia, e Juha Kanerva, da Finlândia. Este último não perdeu tempo e explicou, nas redes sociais, o que aconteceu.

“Erro técnico da minha parte. Vou demitir-me do júri da Bola de Ouro”, escreveu o ‘veterano’ repórter, que conta com uma extensa carreira no mundo do jornalista, tendo, inclusive, arrecadado o prêmio nacional de livro esportivo do ano por duas vezes.

Juha Kanerva atribuiu os votos pela respectiva ordem: Rodri Hernández, Erling Haaland, Jude Bellingham, Toni Kroos, Florian Wirtz, Declan Rice, Lamine Yamal, William Saliba, Ademola Lookman e, finalmente, Dani Carvajal.

