Daniel Alves planeja processar time após anulação de condenação; entenda

A decisão que anulou a condenação de Alves foi baseada na alegação de que as provas não eram suficientes

Espanha – Daniel Alves está planejando processar o Pumas, clube mexicano, por danos morais e trabalhistas após ter sua condenação por agressão sexual anulada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, na última sexta-feira (28).

O ex-lateral, que teve o Pumas como seu último clube, teve seu contrato rescindido pelo time após a acusação que o envolvia em um caso de agressão sexual ocorrido na Espanha. Segundo o jornalista mexicano Ignacio Suárez, Alves pretende entrar com ações cíveis por danos morais, difamação e trabalhistas por demissão sem justa causa.

A ação trabalhista de Alves busca o pagamento de salários que foram suspensos com a rescisão de seu contrato. Caso vença a disputa judicial, ele poderá receber até 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,5 milhões).

Vale lembrar que o Pumas já perdeu a primeira batalha judicial contra o ex-jogador. Em uma audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), a corte determinou que o clube mexicano rescindiu o contrato de forma unilateral. O time, por sua vez, havia processado Daniel Alves por um suposto descumprimento contratual.

A decisão judicial da Espanha, que anulou a condenação de Alves, foi baseada na alegação de que as provas apresentadas não eram suficientes para comprovar sua culpa na acusação de agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona, no final de 2022.

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha destacou diversas falhas na sentença original, citando imprecisões, inconsistências e contradições tanto nos fatos quanto na avaliação jurídica do caso. Como resultado, todas as medidas cautelares contra Daniel Alves foram revogadas, conforme decisão unânime dos magistrados envolvidos no julgamento.

