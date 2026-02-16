PM do Rio prende mais de 200 pessoas durante Carnaval

Cerca de 12 mil agentes estão reforçando as ações de segurança

Rio de Janeiro – A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 243 pessoas e apreendeu 30 adolescentes entre sexta-feira (13) e domingo (15), em operações relacionadas ao Carnaval. Ao todo, mais de 12 mil agentes estão reforçando as ações de segurança, somando o efetivo destacado para todos os dias de folia.

Um dos principais pontos de atenção é o circuito de megablocos no Centro da capital. Ações preventivas nos acessos à área dos desfiles apreenderam pelo menos 73 materiais perfurocortantes.

Algumas equipes também foram enviadas para reprimir disputas entre grupos de bate-bolas rivais, principalmente na zona norte da cidade.

A Guarda Municipal também está reforçando a operação de segurança na capital e conduziu quatro pessoas à delegacia apenas neste domingo (22). Entre os flagrantes atendidos estão dois casos de violência contra a mulher e um incidente de injúria racial.

