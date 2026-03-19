Pix apresenta instabilidade e gera queixas de clientes de bancos

Reclamações dispararam na tarde desta quarta (18), com pico de registros em plataforma de monitoramento

Brasil – Clientes de diversos bancos relataram instabilidade no Pix ao longo da tarde desta quarta-feira (18). As queixas se concentraram principalmente nas redes sociais, onde usuários apontaram dificuldades para realizar transferências.

De acordo com a plataforma Downdetector, houve aumento significativo nos relatos a partir das 15h30, com pico às 16h26, quando foram registradas 945 ocorrências.

A maior parte das reclamações partiu de clientes do Nubank, que chegaram a somar mais de 700 notificações no período de maior instabilidade.

Procurado, o Banco Central do Brasil, responsável pelo sistema, não havia se manifestado até a última atualização.

Em nota, o Nubank informou que a instabilidade foi temporária e já havia sido completamente resolvida.

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Da Redação Portal d24am