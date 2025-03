Piloto de helicóptero morre em acidente durante incêndios na Coreia do Sul

Destruição causada pelo fogo é sem precedentes, afirma governo sul-coreano

Coreia do Sul – Um piloto de helicóptero que atuava no combate aos incêndios florestais na Coreia do Sul morreu em um acidente na quarta-feira (25). Após a confirmação da morte do brigadista, o país suspendeu temporariamente as operações aéreas no local.

Segundo o corpo de bombeiros, o helicóptero caiu enquanto atuava no combate a um incêndio de rápida propagação no condado de Uiseong, localizado a mais de 200 quilômetros a sudeste de Seul. O piloto era o único ocupante da aeronave.

O acidente causou a suspensão temporária das operações na quarta-feira, enquanto as autoridades lutam para conter os incêndios florestais que devastam o sudeste do país, matando ao menos 24 pessoas e destruindo um templo budista com 1300 anos de história.

De acordo com o governo sul-coreano, os incêndios já devastaram mais de 17 mil hectares, enquanto o fogo no condado de Uiseong representa 87% da área total queimada.

O governo elevou o alerta para o mais alto nível. “Os incêndios, que continuam pelo quinto dia consecutivo, estão causando danos sem precedentes”, disse o presidente interino e primeiro-ministro Han Duck-soo.

Mais de 12 incêndios começaram no fim de semana, destruindo áreas no sudeste do país e forçando cerca de 27 mil pessoas a evacuarem com urgência. O fogo bloqueou estradas e derrubou linhas de comunicação, enquanto os moradores fugiam em pânico.

Segundo Han, em uma reunião de emergência sobre segurança e desastres, os incêndios estão se desenvolvendo de maneira agressiva e superam tanto os danos calculados quanto as expectativas anteriores.

“Durante toda a noite, o caos continuou, com quedas de energia e interrupções nas comunicações em várias áreas, além de estradas bloqueadas”, disse.

Temperaturas recordes

As regiões mais atingidas pelo fogo registraram temperaturas recordes para março neste domingo (23). As temperaturas mais altas ocorrem por conta dos ventos quentes e secos de alta pressão, informou a agência meteorológica da Coreia do Sul.

Gumi, uma cidade na província de Gyeongsang do Norte, 200 quilômetros a sudeste de Seul, atingiu 28,5ºC, a maior temperatura em março desde o início da série histórica em janeiro de 1973, disse a Administração Meteorológica da Coreia (KMA). O recorde anterior era de 27,3ºC, em 29 de março de 1998.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am