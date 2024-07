Piloto brasileira morre após acidente durante combate a incêndio nos EUA

A polícia norte-americana relatou que ela deixa um filho e familiares no Brasil

EUA – A brasileira Juliana Turchetti, 45, morreu ao sofrer um acidente de avião, durante uma operação de combate a incêndio em Montana, nos Estados Unidos, na quarta-feira (10).

De acordo com as informações, Juliana trabalhava na empresa Dauntless Air. A polícia norte-americana relatou que ela deixa um filho e familiares no Brasil.

O acidente teria acontecido após a piloto fazer uma manobra para o abastecimento de água utilizada no combate às chamas, movimento conhecido como scooping.

O governador de Montana, Greg Gianforte, e o governador de Idaho, Brad Little, lamentaram a morte dela em nota.

“Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento da jovem bombeira florestal que tragicamente faleceu respondendo ao incêndio de Horse Gulch em Helena, Montana. Nossos primeiros socorristas e bombeiros florestais arriscam suas vidas para responder rapidamente às ameaças e proteger nossas comunidades. É um verdadeiro ato de bravura correr em direção ao fogo. Nós nos juntamos a todos os habitantes de Montana e Idaho em oração pela família e amigos do herói caído durante este momento trágico”, afirma o comunicado.

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola do Brasil (SINDAG) também publicou uma nota de pesar pela morte da brasileira.

“O SINDAG manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da piloto agrícola brasileira Juliana Turchetti, ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 10, durante uma operação de combate a incêndio em Montana, nos Estados Unidos.

Uma mostra da força feminina no setor e da garra e profissionalismo dos pilotos brasileiros, Juliana seguirá sendo um exemplo da determinação para dezenas de jovens que todos os anos lutam para se formar e se especializar em escolas de aviação de todo o Brasil.”

amazonianarede

Da Redação d24am