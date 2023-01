Pelé: morre a lenda do futebol mundial aos 82 anos

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quarta-feira (29), aos 82 anos, após complicações de um tumor de cólon. O ex-esportista brasileiro, considerado o maior jogador da história do futebol e popularmente chamado de Rei do Futebol, recebeu diagnóstico da doença em 2021 e estava internado desde 29 de novembro.

Pelé nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Era filho de João Ramos do Nascimento (também ex-jogador de futebol, conhecido como Dondinho) e Celeste Arantes do Nascimento.

Em fevereiro deste ano, o ex-jogador se internou no Albert Einstein para dar continuidade à quimioterapia. Em 29 de novembro voltou para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Dico, chamado carinhosamente pelos parentes, apresentou progressão da doença oncológica e precisou de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

Nos últimos dias, rumores da morte do Rei começaram a surgir na internet. Kely Nascimento, filha de Pelé postou uma imagem abraçada com o pai nas redes sociais. A legenda dizia: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”, postou Kely.

No dia 23 de Dezembro, o filho de Pelé, Edinho, também precisou usar as redes sociais após críticas de internautas sobre a ausência ao lado do pai nesse momento de progressão da doença. Edinho disse que não era médico, que o pai estava bem assistido e que as irmãs que estavam lá acompanhando e repassando informações sobre a saúde do pai.

Antes do anúncio da morte de Pelé, um vídeo circulou pela internet, nele alguém muito querido pelo atleta pede que ele vá ao encontro de parentes que já se foram e dê um abraço em cada um. O atleta parece inconsciente e com a respiração compassada.

Em sua última postagem no Instagram, o rei do futebol publicou uma carta aberta dizendo que a vida é uma oportunidade.

” O que fazemos com ela cabe a cada um de nós. Acertamos e erramos. Na vitória, recebemos a celebração. Na derrota, o aprendizado. A vida sempre é generosa e oferece novos recomeços. A cada dia que passa, iniciamos um novo caminho. E neste ciclo, alimentamos sonhos que nunca morrem, independente dos tropeços da jornada.

Pelé passou por algumas equipes amadoras durante sua infância, e, aos 11 anos, o jogador Waldemar de Brito o convidou para a equipe do Clube Atlético de Bauru, e em poucos anos, o rei do futebol foi para o Santos Futebol Clube.

O ex-esportista começou a ser reconhecido nacionalmente aos 16 anos de idade, quando se tornou o artilheiro mais jovem do Campeonato Paulista pelo Santos, marcando 36 gols. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu milésimo gol.

Foi designado o Embaixador Mundial do Futebol, eleito o ‘Atleta do Século’ e levou o Santos Futebol Clube, onde atuou por mais de duas décadas, a ganhar mais de quarenta títulos.

Três vezes Pelé, três vezes Brasil, único atleta a ganhar três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970). Em 1970, o Rei do Futebol escreveu o seu último e mais bonito capítulo nas Copas. Camisa 10 de uma Seleção Brasileira recheada de craques, ele conduziu o Brasil a uma conquista histórica, que isolou o país como o maior campeão da história das Copas e garantiu a posse permanente da Taça Jules Rimet.

No Mundial do México, Pelé foi titular em todos os seis jogos da Seleção Brasileira, marcou quatro gols, deu seis assistências e foi eleito o Melhor Jogador da Copa do Mundo. Mais do que os gols, os passes, as jogadas e as vitórias, o Rei deixou o México com um legado incalculável.

Em 1971, Pelé se despediu da Seleção Brasileira, mas jamais deixou de ser a figura do futebol brasileiro e mundial. Até hoje, ele é dono do recorde de gols ao marcar 1281 tentos na carreira. Em 2020, o eterno camisa 10 foi homenageado pela CBF com a produção de uma estátua do Rei, que está exposta no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, no Rio.

Ainda internado Pelé recebeu o troféu ‘Player of the History’ (Jogador da História, em português) por uma marca de cervejas que patrocinou a Copa do Mundo. Neymar foi o responsável por homenagear o Rei do Futebol, Kely Nascimento, filha do ex-jogador, agradeceu ao atual camisa 10 da seleção.

Pelé deixa a esposa Márcia Aoki e os filhos: Kelly, Edinho, Jennifer, e os gêmeos Joshua e Celeste. O Rei também é pai de Flávia Christina que nasceu de um relacionamento extraconjugal com a jornalista Lenita Kurtz. Ela foi reconhecida pelo pai em 2002, e Sandra Machado, filha do ex-atleta com uma empregada doméstica foi legitimada como filha por uma ação na justiça. O Rei do Futebol nunca quis contato com Sandra. Ela morreu em 2006 em decorrência de uma câncer de mama.

