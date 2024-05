Pedro Scooby relata casos de H1N1 entre amigos após ajuda no RS

Pedro Scooby revelou em suas redes sociais uma preocupante atualização sobre a situação de dois amigos que foram diagnosticados com a gripe H1N1 após participarem de um trabalho humanitário com as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o atleta, um deles está hospitalizado devido à doença. Além disso, o surfista contou que precisou se submeter a duas vacinas preventivas ao retornar ao Rio de Janeiro.

“Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a deus eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite”, relatou Pedro.

A gripe H1N1, também conhecida como gripe Influenza tipo A ou gripe suína, é uma doença viral que se espalhou globalmente em 2009 e 2010, afetando uma grande parcela da população mundial. Caracterizada por uma mutação do vírus da gripe, ela pode causar complicações sérias, especialmente em casos de pacientes com condições de saúde vulneráveis.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Thifany