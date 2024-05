Pedro Scooby rebate críticas a resgates no RS: ‘Na água com gente morta’

O surfista Pedro Scooby já está de volta ao Rio de Janeiro, após passar a semana ajudando no resgaste das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e rebateu críticas ao seu trabalho voluntário.

– Fizemos do nosso coração. A gente estava numa água nojenta, com gente morta e cachorro morto. Estávamos lá para salvar vidas – disse em vídeo no Instagram.

Scooby e Lucas Chumbo formaram um grupo de surfistas e pilotos de jet ski experientes para auxiliar nas operações de resgate nas regiões de Porto Alegre e Eldorado do Sul. Scooby negou que tenha recebido patrocínio ou pagamento de qualquer empresa para bancar a viagem.

– Acabei de chegar em casa exausto. Dá para ver pela cara. Eu estava dando uma internetada na viagem enquanto revezava com o Lucas [Chumbo] e vi alguém me defendendo. Fui tentar entender mais ou menos o que era. Pelo que entendi, era alguém que estava falando assim: ‘ele está lá para aparecer’ – disse, acrescentando:

– Deixa eu explicar uma coisa: eu e Chumbinho nos ligamos. Liguei para o Chumbo, que já estava pensando nisso. Recrutamos nossos amigos e equipe, botamos nosso jet ski e equipamento, que é caro pra caramba, para jogo. Botamos tudo do nosso bolso. Gastamos do nosso dinheiro e bolso para ir para lá. Chegamos lá e recrutamos um monte de gente. Ajudamos a atrair pessoas do Brasil todo para lá.

amazonianarede

Lance!