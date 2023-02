Passagens aéreas de Manaus para Fortaleza e mais 15 destinos por apenas R$ 189 (ida e volta)

Planejamento é bom e ainda garante os melhores preços de passagens aéreas. Então aproveita para já marcar as suas férias de 2025 porque os bilhetes estão com os preços tão baixos que você vai querer levar toda a família nessa viagem. De Manaus para Fortaleza a ida e volta estão por apenas R$ 189. (Veja detalhes abaixo). Mais de 14 destinos nacionais estão custando apenas R$ 189, ida e volta, com embarque em Manaus entre janeiro e março de 2025.

Por R$ 189 você vai conseguir algumas das melhores praias do Nordeste. Os voos para João Pessoa, Maceió, Natal, Porto Seguro, Recife, Salvador e São Luís custam apenas R$ 189. Com tanto desconto você vai conseguir fazer a viagem que sempre quis e ainda poupar dinheiro para gastar em passeios e outras opções turísticas na cidade escolhida.

Ofertas para mais destinos

Ainda pagando R$ 189, você compra passagens de ida e volta para algumas das pontes aéreas mais movimentadas do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Lembrando que a promoção vale para viagens entre janeiro e março de 2025, ou seja, você pode tanto ir nas férias escolares quanto no Carnaval ou ainda depois do maior movimento, pegando uma maior calmaria no mês de março.

As ofertas incluem ainda outros destinos nacionais, como Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Porto Alegre. Qualquer um dos destinos, saindo de Manaus, por apenas R$ 189. Todos os links com os preços promocionais estão logo abaixo. pretende viajar em 2024? Encontre passagens aéreas saindo de Manaus por apenas R$ 199. Acesse aqui essa promoção.

Como escolher a data da viagem

A promoção é para os meses de janeiro a março de 2025. Ao clicar na sua viagem, aparecerá a tela para você escolher o mês e a data da sua compra. Para participar da promoção, escolha entre os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.

As ofertas de passagens aéreas são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for boleto o parcelamento poderá ser em 6 vezes. Lembrando que no caso de atraso em uma das parcelas a reserva da passagem aérea é cancelada.

Voos de ida e volta

janeiro a março de 2025

Manaus para Brasília – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Curitiba – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Florianópolis – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Fortaleza – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Foz do Iguaçu – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para João Pessoa – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Maceió – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Natal – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Porto Alegre – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Porto Seguro – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Recife – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Rio de Janeiro – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para Salvador – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para São Luís – R$ 189

janeiro a março de 2025

Manaus para São Paulo – R$ 189

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais

Diário 24h AM

https://d24am.com/brasil/passagens-aereas-de-manaus-para-fortaleza-e-mais-15-destinos-por-apenas-r-189-ida-e-volta/