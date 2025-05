Papa Leão XIV já esteve no Brasil e tinha nova visita marcada

A CNBB confirmou que o cardeal Prevost já havia adquirido suas passagens para o Brasil

Vaticano – O novo papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, teve uma trajetória marcada por visitas ao Brasil nos últimos anos. Em 2012 e 2013, enquanto ainda atuava como prior geral dos Agostinianos, ele esteve em Belo Horizonte e Guarulhos, realizando importantes encontros religiosos.

Durante sua estadia, Prevost reforçou seu compromisso com a Província Agostiniana Nossa Senhora da Consolação do Brasil, compartilhando sua experiência e liderança com os fiéis.

Em 2023, o cardeal Prevost estava com uma nova viagem ao Brasil programada para abril, onde seria o pregador do retiro da 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que aconteceria entre 30 de abril e 9 de maio.

No entanto, a viagem foi cancelada devido ao falecimento do Papa Francisco, o que também levou à suspensão do evento.

A CNBB confirmou que o cardeal Prevost já havia adquirido suas passagens para o Brasil e aceitou prontamente o convite para ser o pregador da assembleia.

Em fevereiro do mesmo ano, o então cardeal recebeu a Presidência da CNBB no Dicastério para os Bispos, durante sua visita anual à Cúria Romana, destacando sua contínua contribuição para a Igreja Católica em nível internacional.

