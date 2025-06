Netanyahu afirma que Israel conquistou “vitória histórica” contra o Irã

Conflito teve início em 13 de junho, com ataques israelenses a alvos estratégicos no território iraniano

Israel- O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (24) que Israel alcançou uma “vitória histórica” após o cessar-fogo que encerrou doze dias de confronto direto com o Irã. Em declaração em vídeo, o líder israelense disse que o conflito eliminou “duas ameaças existenciais ao país”: o programa nuclear iraniano e a produção de mísseis balísticos de Terrã.

“Alcançamos uma vitória histórica que permanecerá por gerações”, afirmou Netanyahu. “Removemos duas ameaças existenciais, a ameaça de destruição por meio de armas nucleares e a ameaça de destruição por meio dos 20 mil mísseis balísticos que o Irã estava construindo.”

O primeiro-ministro israelense ainda elogiou a ação dos Estados Unidos no conflito e agradeceu ao presidente americano Donald Trump. “O presidente dos EUA agiu de forma sem precedentes. Agradeço por sua participação na defesa de Israel e na remoção da ameaça nuclear iraniana”, disse.

Netanyahu afirmou que o ataque das forças americanas à instalação subterrânea de enriquecimento de Fordow foi resultado de um esforço diplomático conduzido por ele e pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer. “Esse acontecimento histórico foi o fruto de uma campanha diplomática que liderei com o ministro Ron Dermer”, declarou.

Ele também exaltou o ataque israelense realizado na manhã desta terça (24), horas antes do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entrar em vigor. “Destruímos o programa de produção de mísseis balísticos do Irã e desferimos o golpe mais severo na história do regime”, disse.

“Enviamos o programa nuclear do Irã para o ralo”.

(Benjamin Netanyahu )

Netanyahu reforçou que Israel continuará vigilante diante de qualquer tentativa iraniana de retomar seu programa nuclear. “Se alguém no Irã tentar restaurar esse programa, agiremos com a mesma determinação, o mesmo poder, para impedir qualquer tentativa desse tipo. Repito: o Irã não terá uma arma nuclear.”

Segundo ele, o enfraquecimento do Irã abre caminho para uma nova fase regional. “Com o eixo do Irã em frangalhos, Israel abrirá um eixo de prosperidade e paz das nações da região e além.”

O eixo no qual Netanyahu se refere está ligado aos grupos terroristas que Teerã patrocina no Oriente Médio, seja com apoio logístico ou militar. São eles: Hamas (Gaza), Hezbollah (Líbano), Jihad Islâmica Palestina (Gaza) e Houthis (Iêmen).

O primeiro-ministro ainda mencionou o conflito em andamento em Gaza. “Devemos derrotar o Hamas e trazer de volta os reféns”, afirmou.

A guerra entre Israel e Irã teve início em 13 de junho, com ataques israelenses a alvos estratégicos no território iraniano, incluindo instalações de enriquecimento de urânio, centros de comando militar e infraestruturas de mísseis balísticos.

O Irã respondeu lançando mais de 550 mísseis balísticos e cerca de 1.000 drones contra Israel, matando 28 pessoas e ferindo milhares, segundo autoridades de saúde israelenses.

Na noite de sábado (21), forças americanas bombardearam três instalações nucleares iranianas. Na segunda-feira (23), o Irã retaliou com mísseis contra uma base aérea dos Estados Unidos no Catar, sem deixar vítimas. Horas depois, Trump anunciou o cessar-fogo, implementado e robustecido após acusçaões de violações por ambas as partes na terça-feira (24).

Apesar da colaboração militar durante o conflito, Trump demonstrou insatisfação com a decisão israelense de continuar atacando o Irã após o anúncio do cessar-fogo. “Não estou feliz que Israel esteja saindo agora”, disse o presidente aos repórteres, enquanto jatos israelenses respondiam aos ataques de mísseis iranianos no início do dia.

“Houve um foguete que eu acho que foi disparado ao mar (pelo Irã). Passou do tempo limite e errou o alvo. E agora Israel está indo embora. Esses caras precisam se acalmar. Ridículo…”, acrescentou o republicano.

Ainda assim, Netanyahu destacou o apoio do presidente americano. “Israel nunca teve um amigo como o presidente Trump na Casa Branca, e eu o agradeço muito pelo nosso trabalho conjunto”, disse.

