Papa Francisco é diagnosticado com pneumonia bilateral, diz Vaticano

Itália- O papa Francisco, de 88 anos, foi diagnosticado com pneumonia bilateral. A informação foi divulgada nesta terça-feira (18), pelo Vaticano. O comunicado afirma ainda que o líder religioso apresenta um quadro complexo. As informações são do site metrópoles.

De acordo com a nota divulgada pelo Vaticano, o diagnóstico veio após o papa realizar exames laboratoriais e a radiografia do tórax.

O exames revelaram uma infecção polimicrobiana, agravada por um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática. O tratamento atual inclui corticosteroides antibióticos, o que tornou o manejo terapêutico mais desafiador.

“A tomografia torácica realizada esta tarde no Santo Padre mostrou o início de uma pneumonia bilateral, o que exigiu mais terapia medicamentosa”, enfatizou o boletim.

Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, afirmou que, apesar das circunstâncias, o Santo Padre permanece de “bom humor”.

“Não obstante, o papa Francisco está de bom humor. Esta manhã, ele recebeu a Eucaristia e, durante o dia, alternou o repouso com a oração e a leitura de textos. Ele agradece a proximidade que sente neste momento e pede, com coração agradecido, que se continue a rezar por ele.”

Mais cedo, a Santa Sé havia comunicado que a agenda de atividades do líder religioso estava adiada devido à hospitalização.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am