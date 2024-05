Palmeiras quer fechar acordo gratuito pela contratação de Gabigol, do Flamengo, em 2025

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também decidiu que não vai renovar o contrato do jogador

Polêmica de Gabigol no Flamengo e interesse do Palmeiras

O atacante Gabigol vive um momento conturbado no Flamengo. Após uma foto sua com a camisa do Corinthians vazar, o jogador tem futuro incerto no Gávea. Com isso, mais uma vez o Palmeiras, que monitora a situação há algum tempo, aparece novamente como possibilidade.

Gabriel Barbosa perdeu a camisa 10 do Rubro-Negro e foi penalizado com uma multa de 10% do salário, o que algo em torno de R$ 180 mil. Seus vencimentos, conforme apurou a reportagem, é de R$ 1,8 milhão mensais.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também decidiu que não vai renovar o contrato do jogador, que expira em dezembro. O Palmeiras, por sua vez, tem interesse no centroavante, mas com algumas condições.

O Bolavip apurou que o Palmeiras não vai fazer nenhum momento para contratação de Gabigol neste momento. A diretoria do Alviverde entende que o Fla jamais faria um bom negócio, por se tratar de um rival direito. No entanto, pode fechar acordo em 2025.

SEP observa o atacante

Conversas podem acontecer, mas somente ao término de seu contrato ou em caso de rescisão com o Rubro-Negro, o que não deve acontecer em um primeiro momento. Ele poderá assinar um pré-acordo com qualquer outro clube em junho.

Mesmo com a possibilidade de amarrar um pré-contrato, Gabigol vai esgotar as últimas possibilidades para renovar com o Fla e o Palmeiras também entende que não seria inteligente fechar acordo agora para que ele se apresente no ano que vem.

O nome gera alguns debates internos. Algumas alas da diretoria e conselheiros são a favor da contratação do atacante, por entender que se trata de um ótimo potencial. No entanto, outros membros importantes não estão convencidos.

O agora camisa 99 do Flamengo deve continuar no clube nos próximos dias. Corinthians, Grêmio e Cruzeiro também estão interessados no jogador, mas os dois primeiros adotam a mesma cautela. A Raposa, por outro lado, está disposto a fechar negócio já em junho.

Atacante prioriza renovação e pede desculpas

Gabigol quer renovar o contrato com o Flamengo, que termina em dezembro deste ano. O atacante espera que mesmo sem a camisa 10, o número 99 traga uma “nova versão” da história dele no Rubro-Negro.

Ao UOL Esporte, em entrevista com o jornalista André Hernan, o alvo palestrino confirmou que usou camisa do Corinthians e pediu desculpas à torcida do Flamengo. As falas foram no último domingo (19).

“Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar”, iniciou.

“É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando”, concluiu.

