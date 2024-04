Palmeiras está a um detalhe de anunciar o atacante Gabigol, do Flamengo, crava Craque Neto

Atacante está fora de combate devido a uma punição, mas tenta reduzir o prazo

Situação

O torcedor do Flamengo pode não mais ver o atacante Gabigol vestindo as cores da equipe. Um dos jogadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, o atacante segue sem poder atuar.

Gabi perdeu prestígio com o técnico Tite e vinha sendo reserva do artilheiro Pedro. Na atual temporada brasileira, o camisa 10 disputou oito jogos, marcando dois gols.

Porém, agora, a principal disputa é fora de campo. Punido pela polêmica no exame Antidoping, o canhoto tenta reduzir o prazo da pena. Atualmente, está punido até abril de 2025.

A tendência é de que uma resposta definitiva chegue nos próximos dias. Enquanto isso, os outros clubes vão ficando atentos à situação do ídolo do Flamengo.

Flamengo pode perder Gabigol

No programa Os Donos da Bola, o apresentador Craque Neto cravou que o Palmeiras está praticamente acertado com o atacante. A informação, claro, vem repercutindo entre os torcedores.

Ainda de acordo com ex-jogador, o Verdão aguarda apenas a diminuição da pena para fazer o anúncio oficial. Enquanto isso, Gabi segue sem poder fazer o que faz de melhor.

Caso a transferência ao Palmeiras se concretize, será o segundo clube paulista na carreira de Gabi. Ele que soma duas boas passagens com as cores do Santos, time pelo qual foi revelado.

Na temporada passada, o atleta somou 58 jogos disputados pelo Mais Querido, com 20 gols marcados e outras quatro assistências fornecidas aos companheiros. Na carreira, ainda defendeu Inter de Milão e Benfica.

