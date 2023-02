Pagamento do IPTU com desconto poderá ser feito até 15 de março em Manaus

O pagamento em cota única do IPTU poderá ser efetuado até o dia 15 de março com desconto de 10% sobre o valor de lançamento. Na última sexta-feira (3), a Prefeitura de Manaus iniciou a postagem dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste exercício de 2023. A emissão dos carnês aos contribuintes é realizada pelos centros de distribuição dos Correios, de forma simultânea, em todos os bairros de Manaus.

De acordo com o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, apesar da habitual distribuição dos carnês, a prefeitura disponibilizou as informações de lançamento do IPTU 2023, inclusive as guias para pagamento, desde o início do mês de janeiro. O acesso pode ser realizado a qualquer momento, com a inscrição imobiliária do imóvel, por meio do portal de serviços tributários Manaus Atende.

“Vale lembrar que o pagamento em cota única do IPTU pode ser efetuado até o dia 15 de março com desconto de 10% sobre o valor de lançamento. O abatimento vale para imóveis de uso residencial e sem débito em aberto de anos anteriores. O pagamento em cota única também dá oportunidade ao contribuinte de concorrer aos prêmios do IPTU Premiado, entre eles, uma picape automática e quatro carros populares, que serão sorteados no final do mês de março deste ano”, lembrou Pontes.

O lançamento do IPTU deste ano somou 601 mil cadastros imobiliários na base municipal. Do total, 518,2 mil são contribuintes tributáveis, que somam R$ 626,1 milhões, 0,8% a mais que o somado no ano anterior.

