Ônibus com trabalhadores rurais tomba após pneu estourar e 6 pessoas morrem no acidente na BR-153

Pelo menos 45 ocupantes do veículo foram socorridos com ferimentos. Acidente aconteceu no trecho da rodovia entre Ocauçu e Marília (SP).

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus com trabalhadores rurais na Rodovia Transbrasiliana (BR-153) no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (16).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou depois que um dos pneus estourou. Antes de tombar, o motorista perdeu o controle do ônibus e o veículo saiu da pista.

Dos 45 feridos, 26 foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), 12 pessoas pelo policiamento da área, seis pelo Corpo de Bombeiros e um pela ambulância da concessionária.

Os feridos foram encaminhados para Santa Casa, Hospital das Clínicas, Unimar, Hospital Materno-Infantil e Unidades de Pronto-atendimento (UPA) de Marília, sendo:

11 pessoas para HC;

8 pessoas na Santa Casa;

11 pessoas na UPA Norte;

10 na UPA Sul;

3 no Hospital da Unimar;

2 no Hospital Materno-Infantil.

Total: 45 feridos

Informações atualizadas do estado de saúde das vítimas não foram divulgadas, porém o Hemocentro de Marília emitiu um comunicado solicitando doações de sangue para o atendimento dos feridos no acidente. A prefeitura de Marília também disponibilizou os serviços da Casa de Passagem Cidadã para os sobreviventes.

Ainda de acordo com a PRF, as vítimas eram trabalhadores rurais que saíram do estado do Maranhão para trabalhar na colheita de maçãs em Santa Catarina e familiares de alguns também estavam no veículo.

De acordo com o inspetor da PRF, Bruno Bernardo, o ônibus não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para fretamento fora do estado do Maranhão, portanto estava em viagem irregular.

Em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil informou que atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente. A nota destaca ainda que a dificuldade está na ausência da lista de passageiros do veículo.

Informou também que a empresa responsável pelo coletivo será investigada. Ainda de acordo com a nota, a perícia técnica foi acionada, e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Marília para apuração das causas do acidente.

amazonianarede

Por g1 Bauru e Marília