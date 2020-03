Oficial: confirmado adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021

Após muita pressão de atletas e da mídia, o comitê olímpico do Japão resolveu adiar as olimpíadas para 2021 sem data certa ainda. os jogos olímpicos teriam início em 24 de julho de 2020.

Primeiro adiamento em 124 anos

As Olimpíadas nunca tinham sido adiadas em seus 124 anos de história moderna, embora tenham sido canceladas em 1916, 1940 e 1944, durante as duas guerras mundiais.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o Comitê Olímpico Internacional concordou com o adiamento.

“Propus o adiamento por um ano e o presidente do COI, Thomas Bach, concordou 100%”, afirmou.

O adiamento de um ano também se aplicará aos Jogos Paralímpicos de Tóquio, segundo o governo japonês. O primeiro-ministro acrescentou: “Isso permitirá que os atletas joguem em suas melhores condições e tornará o evento seguro para os espectadores”.

O evento ainda será chamado de Tóquio 2020, apesar de ocorrer em 2021, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Em uma declaração conjunta, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2020 e o COI disseram: “A disseminação sem precedentes e imprevisível do surto levou a situação no resto do mundo se deteriorar”.

A nota menciona a avaliação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que a pandemia está “acelerando”.

“Atualmente, existem mais de 375 mil casos registrados em todo o mundo e em quase todos os países, e seu número está aumentando a cada hora”, diz a nota.

“Nas circunstâncias atuais e com base nas informações fornecidas hoje (terça) pela OMS, o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos da 32ª Olimpíada de Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020, mas não depois do verão de 2021, para proteger a saúde dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e a comunidade internacional.”

