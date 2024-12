Obras de saneamento interditam rua Araxá entre os dias 2 e 6 de dezembro

Manaus- A rua Araxá, no cruzamento com a rua Professora Paes de Azevedo, no bairro Flores, zona centro-sul, será interditada a partir das 9h da próxima segunda-feira, (2), até as 18h de sexta-feira,(6), para obras de saneamento realizadas para um empreendimento imobiliário. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estarão realizando rondas no entorno da via para orientar motoristas sobre os desvios.

A intervenção exigiu mudanças no trânsito e nos itinerários das linhas de ônibus que circulam pela área. As linhas 427 e 452 terão seus percursos alterados durante o período. No sentido Centro, os ônibus seguirão até a rua Barão do Rio Branco e, em seguida, transitarão pela rua José Praxedes de Oliveira, rua 8 e rua Araxá, retomando o itinerário normal. No sentido bairro, os veículos seguem pela rua Araxá até a rua 8, rua José Praxedes de Oliveira, rua 7, rua Pirajuba e rua Barão do Rio Branco.

Motoristas de veículos particulares também devem redobrar a atenção e planejar rotas alternativas para evitar congestionamentos na área.

