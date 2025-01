O que o BBB 25 perdeu com a saída de Boninho da Globo

O telespectador mais desavisado talvez nem tenha percebido, mas o BBB 25 está sob nova direção. Até então o grande mandachuva do programa, o diretor J. B. Oliveira, o Boninho, saiu da Globo em dezembro. O ex-chefão do núcleo de realities era a grande autoridade sobre o assunto dentro da emissora. E uma autoridade que não apenas tomava decisões sobre o Big Brother Brasil, mas que passou também a fazer “fofocas oficiais” e a entregar o que viria a seguir.

Mais do que um diretor, Boninho virou um influenciador nos últimos anos. E, ao contrário dos influenciadores que nascem a partir das redes sociais e chegam à TV querendo falar com mais gente, ele atraiu interesse para suas contas a partir do trabalho desenvolvido dentro da Globo, especificamente no BBB.

Após o fracasso do BBB 19, que foi mal tanto de audiência quanto de repercussão, Boninho não fez ajustes somente no formato, inaugurando o modelo de Camarotes e Pipocas. Ele percebeu que poderia usar a sua autoridade enquanto diretor e o alcance das redes sociais para mexer com todo esse mercado que se alimenta de Big Brother Brasil.

As publicações de Boninho ajudavam a criar expectativa sobre o que aconteceria no reality show. Ele sabia como movimentar as redes sociais, trabalhando com os spoilers e os mistérios do programa.

Faça um exercício: pesquise no Google o termo “Boninho spoiler BBB”. A plataforma vai te apresentar inúmeras notícias do ex-chefão do programa falando de Prova do Líder, de participantes que entrariam na casa, de horário de Big Fone, de cooler liberado. Enfim, quase tudo virava motivo para post, sendo interessante ou não.

Além de publicar, Boninho também respondia a comentários. O público conseguia ter uma noção de se a temporada teria ou não alguns clássicos, como quarto branco e paredão falso, por exemplo.

O que ele escrevia era tratado como informação oficial, repercutia e gerava barulho sobre o programa, o que consequentemente ajudava a aumentar o interesse de uma audiência que liga cada vez menos a televisão, mas usa cada vez mais o celular.

Isso poderia ajudar muito o ibope do BBB 25, que é exibido na cola da novela das nove menos vista da história da Globo: Mania de Você.

Sem Boninho, BBB ‘começou’ mais tarde

Meses antes da estreia da temporada do Big Brother Brasil, Boninho já começava a criar um clima para a edição que viria no ano seguinte. Em junho de 2024, quando ainda não havia a decisão de que ele deixaria a Globo no fim do ano, o diretor publicou sobre as seletivas do BBB 25.

Porém, no início de setembro, a emissora comunicou o desligamento do então Big Boss. A divulgação praticamente morreu e só foi ressuscitar no fim de dezembro, com a vinheta de Bodas de Prata do reality show. Não havia mais a maior autoridade de BBB para compartilhar pequenos spoilers do programa.

Aí entra o “se”. Se ele tivesse continuado no comando do programa, muito provavelmente teria criado mistérios sobre quem entraria, levantaria um debate sobre a presença menor de Camarotes, soltaria alguma informação aleatória sobre a votação que seria aberta antes de o jogo começar para valer, falaria sobre a Gracyanne Barbosa na Xepa e já teria sido questionado sobre quando as duplas vão acabar –e talvez já teria até respondido.

Como dito anteriormente, tudo isso gera notícia e repercussão sobre o reality.

Audiência baixa do BBB 25

O BBB 25 começou na última segunda-feira (13), então é muito cedo para analisar o impacto da saída de Boninho no formato em si. No fim das contas, ter um novo chefão pode ser bom para o futuro do programa. Agora, o reality show mais visto da televisão brasileira é comandado pelo discreto Rodrigo Dourado, que trabalhava ao lado do antigo Big Boss.

Rodrigo Dourado é o novo Big Boss do BBB

Os quatro primeiros episódios da temporada 2025 do BBB começaram mal no Ibope, com somente 16,5 pontos de média na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país. Para se ter uma ideia, a edição mais fracassada da história do formato, o BBB 19, tem média superior a 20 pontos.

Seria uma boa ajuda para o BBB entrar no ar depois de uma novela das nove com boa audiência, o que definitivamente não é o caso de Mania de Você.

A trama de João Emanuel Carneiro está com 21,1 pontos de média na Grande São Paulo. É o pior desempenho da faixa na história, tomando o lugar dos 22,6 pontos de Um Lugar ao Sol (2021). A novela das nove, porém, não é a única culpada. E a história recente do Big Brother Brasil comprova isso.

Veja o exemplo de Um Lugar ao Sol. De 17 a 20 de janeiro de 2022, na semana de estreia do BBB 22, o folhetim havia registrado 23,1 pontos de média em São Paulo, próximo aos 21,8 que Mania de Você conquistou de 13 a 16 de janeiro. Já o reality show, há três anos, anotava 25,6 pontos em seus quatro primeiros episódios –55% a mais do que o resultado de 2025.

É evidente que esses números devem ser analisados com o contexto de que em 2022 ainda estávamos no fim da pandemia. Porém, mesmo nesse cenário, a novela das nove não ia bem na audiência e o BBB conseguiu se superar e fazer as pessoas ligarem na Globo no fim da noite para acompanhar o reality.

Eu sou um telespectador médio de Big Brother Brasil: assisto à edição que passa na Globo e consumo o que os algoritmos das redes sociais me entregam sobre o programa. Não paro para ver o 24 horas do Globoplay, assistir às festas ao vivo ou coisas do tipo.

Para quem vê o programa com paixão envolvida e grande torcida, pouco importam os spoilers de Boninho. Essa pessoa vai assistir ao programa e pronto –para ela, talvez, seja até melhor o elemento surpresa no ao vivo.

No entanto, quem não é tão fanático pelo reality show precisa de certos incentivos para ligar a televisão. Pode ser um pequeno spoiler do que vai acontecer no dia ou então o desejo de saber do barraco que rolou, de uma expulsão, um famoso em apuros, um caso de polícia dentro da casa ou uma grande reviravolta.

Boninho tinha o poder de fazer com que a audiência repercutisse não apenas o que estava rolando dentro da casa do BBB –o que já acontece naturalmente– mas criar um barulho sobre o que ainda iria acontecer. E isso pode fazer falta ao programa em 2025.

