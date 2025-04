Novos servidores aprovados em concurso tomam posse no TCE-AM e reforçam quadro técnico da Corte

Mais dois aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foram empossados na manhã desta quarta-feira (23), em cerimônia realizada na sala da presidência da Corte de Contas. A assinatura do termo de posse foi conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que destacou o compromisso institucional com a valorização dos quadros técnicos do Tribunal.

Juliany Pires Figueiredo, de 29 anos, tomou posse no cargo de auditora técnica de controle externo, na área de auditoria governamental. Nascida e criada em Manaus, ela celebrou o momento como um marco pessoal e profissional.

“Assinar o termo de posse foi um momento gratificante e recompensador, com a sensação de que tudo valeu a pena. Ter a oportunidade de ter meus familiares nesse momento foi muito importante para mim e sou muito grata à Presidente por ter permitido a presença deles”, declarou. Juliany, que estagiou no TCE-AM entre 2013 e 2015, retorna agora à Corte como servidora efetiva: “Estava ansiosa para retornar, dessa vez como servidora efetiva, o que eu me imaginava sendo desde aquela época”.

Yuri Nogueira Pinto, de 38 anos, também foi empossado no cargo de auditor técnico de controle externo. Ele já era servidor do TCE-AM desde 2009, aprovado anteriormente para o cargo de assistente de controle externo.

“Na véspera de completar 16 anos de casa, fui nomeado para o novo cargo. O sentimento é de gratidão a Deus e à presidente Yara Lins por me nomear, o que reflete o compromisso com o fortalecimento do controle externo. Agora, quero demonstrar essa gratidão por meio do bom desempenho no novo cargo”, disse.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto de 2021, o concurso público do TCE-AM ofertou vagas com salários de R$ 8,3 mil, além de benefícios. Desde então, novos servidores vêm sendo nomeados conforme a necessidade da Corte e a disponibilidade orçamentária, reforçando o corpo técnico da instituição.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa