Novo míssil brasileiro: Marinha assina acordo para versão aérea antinavio

Protocolo prevê estudos para adaptar tecnologia do Mansup a aeronaves da Força Aeronaval e ampliar capacidade de defesa

Brasília – A Marinha do Brasil deu início a uma nova etapa no setor de mísseis com a assinatura de um Protocolo de Intenções com a SIATT Engenharia, Indústria e Comércio S.A. O objetivo é conduzir estudos técnicos e troca de informações para o desenvolvimento de dois grupos de Mísseis Ar-Superfície Antinavio, batizados de Marsup.

A formalização ocorreu na última segunda-feira (23), na sede da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, no Rio de Janeiro. O documento recebeu as assinaturas do vice-almirante Carlos Henrique Zampieri, diretor da DSAM (Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha), e de Rogério Salvador, presidente da SIATT.

Mais um meio de lançamento

A iniciativa abre caminho para ampliar o uso de tecnologia nacional no setor de defesa, com foco na criação de versão aérea de míssil antinavio. Os estudos vão analisar a adaptação da base tecnológica do Mansup (Míssil Antinavio de Superfície) para emprego em aeronaves subordinadas ao Comando da Força Aeronaval.

A proposta envolve validar a evolução dessa capacidade, permitindo lançamento a partir de meios aéreos e expandindo o alcance operacional do sistema.

O Mansup serve como base para o novo projeto. Desenvolvido sob coordenação da Marinha, o programa integra a carteira de iniciativas voltadas ao fortalecimento da indústria de defesa. O sistema é compatível com navios modernos, entre eles as fragatas da Classe Tamandaré.

