Novato, Wesley diz estar vivendo sonho na Seleção: “Passa um filme na cabeça”

Lateral-direito do Flamengo vive emoção por primeira convocação e diz que ter colegas de time na Canarinho ajuda na adaptação

Rio de Janeiro – A primeira convocação para a Seleção Brasileira, nem um jogador esquece. E para o lateral-direito do Flamengo, Wesley, vem sendo muito especial. O jogador admitiu que demorou para ficha cair e acreditava estar sonhando. Mas agora quer trabalhar forte para se manter na lista de Dorival Júnior.

“Confesso que estava muito ansioso. Quando eu acordei e estava me arrumando, passou um filme na minha cabeça, fiquei perguntando para mim mesmo: será que isso é real? É um sonho que eu estou realizando e quero muito vestir a Amarelinha, o que é sonhado por todo jogador. Estou muito ansioso para dar continuidade no trabalho”, disse Wesley, que prosseguiu.

“Lembrei de quando saí do meu bairro apenas com um sonho. O ápice do jogador é botar a camisa do seu país. Fiquei pensando em tudo e falei: Cheguei até aqui, agora o mais difícil é me manter, é isso que passou pela minha cabeça, da minha história toda. E já que eu cheguei, vou fazer de tudo para me manter”, completou.

Aliás, ele e é um dos quatro jogadores do Flamengo que foram chamados por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nesta Data-Fifa. E para Wesley, ter a companhia dos amigos em um momento especial na carreira.

“É bom, porque não me sinto tão sozinho. Cumprimentei todo mundo, estava sentado ali perto do Rodrygo, do Léo Ortiz e do Gerson. Pelo que o Gerson me falou, é um grupo unido, fechado, os caras são resenha, não ficam de cara fechada para quem chega e já deu para perceber isso”, finalizou.

Wesley em busca de sua oportunidade

Assim, Wesley agora espera uma oportunidade para entrar oficialmente em campo com a camisa da Seleção Brasileira. A primeira oportunidade pode acontecer na próxima quinta-feira (20/3), quando o Brasil encara a Colômbia, no Mané Garrincha, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa.

