Nikolas Ferreira ultrapassa Lula em seguidores e vira fenômeno nas redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acaba de protagonizar um feito surpreendente e explosivo: ele ultrapassou o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no número de seguidores do Instagram! Com 13,4 milhões de seguidores, Nikolas deixou para trás os 13,3 milhões de Lula, em uma verdadeira revolução digital.

O motivo? Um vídeo polêmico onde critica a norma da Receita Federal sobre a fiscalização do Pix. E não é só isso: o conteúdo viralizou de forma inacreditável, atingindo mais de 240 milhões de visualizações e gerando uma avalanche de mais de 1 milhão de novos seguidores em apenas dois dias!

A reação foi imediata, e o governo acusou Nikolas de espalhar “desinformação”. Mas, em um giro inesperado, a pressão popular foi tão grande que a medida foi revogada pelo governo na quarta-feira (15/1), e uma nova MP foi anunciada para evitar cobranças mais altas no Pix do que nos cartões de crédito.

Nas outras redes sociais, no entanto, Lula ainda lidera. No X (antigo Twitter), o presidente tem 9,3 milhões de seguidores, enquanto Nikolas segue com 4,5 milhões. Mas, para quem apostava que o deputado seria só mais uma figura política, agora a disputa pela atenção nas redes sociais se tornou um jogo de gigantes.

amazonianarede

Jetss