Neymar tem pedido negado pela Justiça para censurar podcast

Neymar não vive um bom momento desde quando retornou ao Santos, clube que o revelou. Dentro de campo, o camisa 10 segue lesionado e não atua desde a derrota para o Atlético-MG, no último dia 16. Fora dos gramados, o craque teve mais um motivo para se lamentar. Nesta segunda-feira (28), a Justiça de Santos negou mais um pedido da família do craque para censurar o podcast produzido pela UOL, no qual investigava a trajetória da carreira do jogador e do pai.

O podcast, que foi lançado no dia 22 de abril, é apresentado pelos jornalistas Juca Kfouri e Pedro Lopes. O material terá um episódio semanal, com duração entre 35 e 55 minutos, e revela como Neymar e o pai construiram o ‘império bilionário’.

A Justiça alegou que não havia fundamento legal no pedido de Neymar e que tal medida configura censura prévia. Em um dos despachos, o juiz Gustavo Antonio Pieroni Louzada, da 3ª Vara Cível, ainda cita proteção constitucional à liberdade de imprensa.

– Não há qualquer fundamento legal para a pretensão deduzida na petição inicial, consistente em obter acesso a conteúdo antes da respectiva divulgação, seja para simples análise, muito menos para aprovação, ainda que a vida e negócios dos interessados seja o objeto dele, sob pena de ser caracterizada a odiosa censura prévia, banida do nosso sistema jurídico desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 – registra o magistrado em um trecho.

Após o primeiro veto, a família de Neymar fez um novo pedido, no dia 22. Entretanto, queriam dessa vez que o conteúdo de todos os episódios fosse arquivados, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A Justiça, mais uma vez, negou o pedido e o podcast segue no ar.

Segundo o site, os jornalistas responsáveis analisaram mais de 6.000 páginas de documentos e contratos assinados por eles nos últimos dez anos, somados a 15 horas de depoimentos exclusivos. Ao todo, o material foi dividido em seis episódios.

Retorno de Neymar aos gramados

O camisa 10 está afastado dos gramados desde o dia 16 de abril, após sentir a coxa esquerda durante a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A meta do Santos é garantir uma recuperação completa, com menor risco de novas lesões e foco em recondicionamento físico. Neymar tem seguido um cronograma intensivo de fisioterapia e fortalecimento muscular no CT Rei Pelé.

Desde seu retorno, Neymar participou de oito partidas seguidas, com três gols e três assistências. A expectativa é que o camisa 10 esteja de volta aos treinos com bola dentro de três semanas, com possibilidade de atuar entre o fim de maio e o início de junho.

