Neymar Pai ganha duas coroas de valor milionário; VEJA

Rio de Janeiro- Neymar Pai recebeu uma coroa de ouro puro personalizada, com seu nome e os escudos dos clubes onde Neymar atuou, durante um evento do Instituto Neymar Jr. nesta sexta-feira (21). No mesmo momento, ele também ganhou uma segunda peça idêntica, entregue como presente simbólico. As informações são do site metrópoles.

A coroa original foi arrematada por R$ 3,5 milhões e ganhou destaque nas redes sociais pela riqueza de detalhes. Um vídeo publicado por Neymar Pai mostra a peça.

Durante o evento, ele também recebeu uma segunda coroa idêntica, entregue como parte de um desafio simbólico.

O gesto chamou atenção nas redes sociais. As dez pontas da coroa representam os dez anos do Instituto Neymar Jr. e o número que Neymar usa na maior parte de sua carreira. Confeccionada à mão em prata maciça, banhada a ouro 18 quilates e cravejada com safiras e ônix, a coroa é um verdadeiro símbolo de luxo.

