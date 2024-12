Neymar marca em amistoso do Al-Hilal contra o Al Fayha

Brasileiro vai a campo em amistoso de pré-temporada. No 2 a 0, deixa o dele e faz bela jogada no outro gol do time

Arábia Saudita- Nesta segunda-feira, (30), durante um amistoso na Arábia Saudita, Neymar foi a campo pelo Al-Hilal. Mandou bem. Afinal, fez um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Fayha. O brasileiro mostrou boa desenvoltura, Evidenciou que está se recuperando da lesão na coxa esquerda. Aliás, além do gol, teve participação no outro gol da equipe, marcado por outro brasileiro, Malcom.

Neymar fez sua primeira aparição desde o dia 4 de novembro, quando, 20 minutos depois de entrar em campo, sofreu uma lesão na coxa esquerda em jogo pela Champions da Ásia, contra o Esteghlal. Isso ocorreu poucos dias após voltar a jogar, recuperado de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, que o tirou dos gramados entre outubro de 2023 e outubro de 2024.

Contra o Fayha, Ney marcou seu gol completando de primeira um cruzamento de Malcom pela direita. No gol de Malcom, Neymar fez um corta-luz que deixou o atacante em boa posição para marcar.

O Al-Hilal ocupa o 2º lugar do Sauditão, com 34 pontos, dois atrás do Al Ittihad. No dia 7/1 eles se enfrentarão. Mas em outra competição, pelas quartas de final da Copa do Rei Saudita.

