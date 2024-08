Neymar faz comentário sobre postagem envolvendo Endrick e postagem viraliza nas redes sociais

Neymar rebateu comentário de Endrick e palmeirenses saíram em defesa do ex-cria da Academia

Endrick vem virando meme nas redes sociais

O Palmeiras se despediu no final do mês de maio de um de seus principais jogadores dos últimos anos: Endrick. O atacante foi vendido ao Real Madrid em uma transação que pode chegar aos € 60 milhões. E o profissional já tá dando o que falar na Europa e principalmente na Espanha.

Endrick é considerado uma estrela e participa do novo processo da Seleção Brasileira. O novo reforço do Real e ex-camisa 9 do Palmeiras, vem dando muitas entrevistas na Europa e uma dela chamou a atenção. O atacante preferiu um atacante inglês ao invés de Neymar. E isso parece ter pego muito mal nos bastidores. Prova disso é que o astro da Seleção Brasileira não aprovou isso.

A prova de tudo isso é que Neymar movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (12). Em um vídeo feito pelo influenciador Negrete, em referência à escolha de Endrick pelo inglês Jude Bellingham, ocupando a vaga do ex-santista, quando perguntando entrevista sobre quem é melhor na opinião do ex-palmeirense, o atacante do Al-Hilal postou: “Coé, cara”.

Resta saber agora como os jogadores da Seleção e o próprio Neymar irão tratar o ex-palmeirense nos próximos compromissos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O novo galático tem virado meme nas redes sociais por conta de por sua posição referente aos ídolos do passado.

Neymar comenta em vídeo de influencer que tira onda de Endrick

No Brasil, muitos jogadores e apresentadores tem criticado algumas atitudes do atleta em especial quando o mesmo se mudou para o Real Madrid. Mas quem sempre saiu em defesa do jogador foi a torcida do Palmeiras que ainda vê um atacante como um xodó.

O palmeirense Lucas More saiu em defesa do atacante: “Essa fita do Endrick deixou claro porque TODOS jogadores e técnicos que chegam na seleção babam o ovo do Neymar já de cara”, afirmou o torcer que continuou.

Torcida do Palmeiras sai em defesa de Endrick

“Eu nunca vi um moleque novo ser achincalhado como o Endrick está sendo. E olha que teve jogador que já chamou até estuprador de ídolo e não teve metade do hate”, ponderou.

Já a torcedora Gabriella foi além: “Mas é inacreditável que todos os baba ovo do neymar dessa seleção sentiram essa resposta besta do endrick que só quis dar uma moral pro colega de time dele.”

