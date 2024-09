Namorada de Benício Huck revela tumor após ida ao hospital: ‘Tenho sentido muita dor’

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, explicou aos seguidores por que foi parar no hospital neste sábado (15). A nora de Angélica e Luciano Huck, que fez sucesso após aparição no Rock in Rio, revelou que tem um tumor benigno, descoberto ainda muito nova.

“Tenho um tumor que é benigno há muito tempo. Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo”, disse Duda, que já havia feito aparição com Benício no Carnaval.

O tumor se chama osteocondroma. Considerado o tipo de tumor ósseo benigno mais comum, ele tem baixas chances de virar câncer. Ainda não se sabe exatamente a causa, mas a principal hipótese é que esteja relacionada a fatores genéticos. Na maioria dos casos, não traz grandes incômodos ao paciente, mas pode comprometer o crescimento de ossos e estar perto de nervos, situações que podem demandar cirurgia.

“Eu tenho um [tumor] no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele”, explicou Duda.

COMO É ANGÉLICA COMO SOGRA?

Em 2022, em entrevista ao programa “Quem Pode, Pod”, Angélica revelou como é seu lado sogra. A apresentadora garante que não é ciumenta e confessou que se preocupa muito com as noras. Na ocasião, os dois filhos da famosa já namoravam.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, explicou. “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela tá fazendo bem pra ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”, completou a apresentadora.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz