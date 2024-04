Morre Ziraldo, criador de ‘O Menino Maluquinho’

Ziraldo morreu dormindo, quando estava em casa, em um apartamento no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio

Rio de Janeiro – O desenhista e escritor Ziraldo, 91, criador de personagens como os de “O Menino Maluquinho” e “Turma do Pererê” morreu neste sábado (6). Ziraldo morreu dormindo, quando estava em casa, em um apartamento no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio. A informação foi confirmada pela família do desenhista.

Também chargista, caricaturista e jornalista, ele foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal ‘O Pasquim’, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.

Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG). Ele foi batizado a partir da combinação do nome da mãe (Zizinha) com o nome do pai (Geraldo). Leitor assíduo desde a infância, teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas seis anos de idade, em 1939, no jornal ‘A Folha de Minas’.

Informações sobre o local do velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

