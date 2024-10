Morre, aos 31 anos de idade, Liam Payne do One Direction

Momento triste! Nesta quarta-feira, dia 16, Liam Payne foi encontrado morto em um hotel na Argentina, segundo a emissora Todo Notícias. Aos 31 anos de idade o cantor que fez parte do One Direction esteve recentemente com o nome envolvido em polêmicas.

O local em que Liam foi encontrado é o Hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires. O cantor foi visto curtindo o show do ex-companheiro de banda Niall Horan na Argentina.

Ainda de acordo com o jornal regional da Argentina, a polícia foi chamada para o local para conter um homem agressivo e que Payne aparentava estar sob a influência de drogas ou álcool.

