Moradias populares no antigo prédio da Receita Federal em Manaus: saiba quem tem direito aos apartamentos

O contrato para transformar o antigo prédio da Receita Federal, no Centro de Manaus, em moradias populares, marcando a primeira readaptação do Brasil na modalidade Retrofit, foi assinado na quarta-feira (12), em Brasília.

O projeto faz parte do Minha Casa, Minha Vida e beneficiará famílias cadastradas no programa estadual Amazonas Meu Lar, ampliando a política habitacional com moradias definitivas.

O prédio de 17 andares, localizado na Rua Marechal Deodoro, passará por uma requalificação estrutural e abrigará 75 famílias cadastradas no programa Amazonas Meu Lar.

“Estamos trazendo uma solução importante para o Centro de Manaus, porque no momento que você tem um prédio ocioso como aquele, acaba sendo abrigo para vândalos. Agora vamos colocar famílias com moradia digna e inseridas na dinâmica da cidade com transporte público, segurança, educação e saúde”, afirmou o governador Wilson Lima.

Mas quem tem direito?

Segundo o governo do estado vai ter direito aos apartamentos as famílias que:

Tenham renda mensal bruta de até R$ 2.640;

Façam arte da Faixa 1 do programa; e

Estejam cadastradas no programa Amazonas Meu Lar.

O prédio de 17 andares conta com um terreno de cerca de 488 m² e uma área construída de 7.900 m², além de garagem e subsolo.

Como se trata da requalificação de uma edificação já existente, a construtora interessada deverá submeter os projetos preliminares, arquitetônicos, complementares e de execução, de acordo com o governo.

Amazonas Meu Lar

O programa Amazonas Meu Lar faz parte das políticas de habitação e regularização fundiária do Estado, em colaboração com o programa Minha Casa, Minha Vida.

Com um investimento estimado de R$ 4,7 bilhões, que inclui recursos do Estado, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do FAR, o programa já beneficiou 25.037 famílias, sendo 18.505 com regularização fundiária e 6.532 com soluções de moradia.

Além disso, o Amazonas Meu Lar já entregou duas unidades habitacionais na capital: o Residencial Rodrigo Otávio, na zona sul, em 2023, que atendeu 32 famílias, e o Residencial Ozias Monteiro, entregue este ano para 192 famílias. Em Maués, um loteamento com 348 unidades foi inaugurado em agosto deste ano pelo Prosai Maués.

amazonianarede

Por g1 AM