Moacyr Franco se ofereceu para trabalhar de graça no SBT

Demitido do SBT em novembro de 2017, Moacyr Franco afirmou que chegou a se oferecer para continuar trabalhando de graça no humorístico A Praça É Nossa, no qual passou quase 20 anos. Mesmo assim, os executivos da emissora de Silvio Santos preferiram dispensá-lo. “Não entendi nada até hoje”, lamentou o artista.

A revelação foi feita em O Programa de Todos os Programas, atração que Flávio Ricco e Gabi França comandam no portal R7. Franco lembrou como recebeu a notícia de que teria seu contrato com o SBT encerrado.

“Um dia me chamaram, tinham ordem de me demitir. Quis saber qual o motivo, e eles falaram que era contenção de despesas. Falei que rasgava o contrato e assinava outro de R$ 500 por mês. Ficava com meu plano de saúde e ali fazendo A Praça [É Nossa]. Depois, disse que a Praça eu fazia de graça….”

A proposta, aparentemente irrecusável, foi recusada pelos executivos. “Eles falaram que ‘por enquanto, não’. E ficou por isso mesmo. Eu não entendi nada até hoje”, contou Franco, que disse não ter mais mágoas. “Foi maravilhoso, adoro o SBT, o Carlos Alberto [de Nóbrega] é uma referência para mim.”

Menos de dois anos depois de ser dispensado da Praça, Moacyr Franco voltou ao SBT como jurado do Shadow Brasil, quadro musical do Programa Raul Gil, no qual trabalhou apenas em 2019. No ano seguinte, assinou com a Globo para ter um papel dramático na série Segunda Chamada (2019-2021).

“É maravilhoso [experimentar] essas coisas novas. Quando entro num seriado desses, a primeira coisa é aprender. Segunda Chamada foi demais. Agora, a minha responsabilidade é ainda maior. Tenho que convencer aqueles que já me acompanham e a garotada mais nova também”, explicou o veterano.

Com 87 anos e mais de seis décadas de carreira, Franco assegurou que não pensa em aposentadoria. “Sou desesperado para aprender as coisas. Falo para os meus filhos: ‘Não deem sossego ao cérebro!’. Não paro de criar, gosto de aproveitar tudo!”, disse ele, que continua escrevendo músicas e bolando novos quadros para a televisão.

Mágoa ficou no passado?

Apesar de ter dito em O Programa de Todos os Programas que não tem mágoa do SBT, Franco teve um discurso diferente em entrevista ao Domingo Espetacular em outubro de 2020. Na ocasião, ele falou que a emissora errou ao dispensá-lo.

“Cometeram uma grande gafe por me despedir. Eu tenho pena deles. Não é por mim, é por não saberem aproveitar o conteúdo. Eu sou uma pessoa que cria conteúdo”, declarou. “Eles não podiam me dispensar. Ao contrário, tinham que me chamar e dizer: ‘Moacyr, cria aí e traz ideia para gente’.”

