Meta demite mais de 4 mil para reforçar foco na inteligência artificial

Empresa anuncia demissões de 5% da força de trabalho, enquanto acelera recrutamento de engenheiros de machine learning

EUA – A Meta, empresa de redes sociais que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, iniciou demissões em massa, ao mesmo tempo em que intensifica a contratação de engenheiros especializados em learning machine, essencial para o desenvolvimento da inteligência artificial.

Em janeiro, a empresa anunciou que eliminaria cerca de 5% de sua força de trabalho global, equivalente a quase 4.000 funcionários. Nesta segunda-feira (10), segundo a agência de noticias Reuters, os primeiros comunicados de demissão foram enviados a funcionários em várias partes do mundo, incluindo Brasil, EUA, Europa e Ásia.

Relatos nas redes sociais indicam que as demissões também atingiram a operação brasileira, embora o escritório local da Meta tenha optado por não comentar sobre o assunto. Além disso, a head de políticas públicas do WhatsApp no Brasil anunciou sua saída da empresa na última sexta-feira (7), citando discordâncias com posicionamentos recentes da companhia.

Segundo o site especializado Business Insider, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, teria justifiado as demissões afirmando que a empresa precisa aumentar os padrões de desempenho e eliminar funcionários com menor rendimento. As vagas, porém, serão repostas, com foco especial na contratação de engenheiros.

A meta é preencher funções críticas de negócios, especialmente na área de aprendizado de máquina, com a expectativa de gastar US$ 65 bilhões em inteligência artificial neste ano.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am