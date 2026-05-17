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Menino de 12 anos inicia faculdade após conquistar nota máxima em vestibular

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/brasil/menino-de-12-anos-inicia-faculdade-apos-conquistar-nota-maxima-em-vestibular/

Por enquanto, o menino participa das atividades acompanhando conteúdos e interagindo com a dinâmica universitária

Rio Grande do Sul – Com apenas 12 anos, o estudante Pedro Eduardo Cuba já começou a experimentar uma realidade diferente. Morador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ele foi aprovado com desempenho máximo no vestibular de Biomedicina do Centro Universitário Uniftec e já participou das primeiras atividades acadêmicas como aluno ouvinte.

Conhecido do público após participar do quadro “Pequenos Gênios”, do programa Domingão com Huck, Pedro chama atenção pela facilidade de aprendizado desde os primeiros anos escolares. Ao longo da trajetória, ele avançou duas etapas da educação básica, pulando o 4º e o 8º ano do ensino fundamental.

Mesmo com a entrada no ambiente universitário, a rotina de estudante continua dividida entre a escola regular e as novas experiências na faculdade.

A primeira aula acompanhada por ele foi na disciplina de Psicologia em Saúde, marcando um momento considerado inédito pela instituição, que afirma nunca ter recebido um aluno tão jovem em 35 anos de funcionamento.

Por enquanto, Pedro participa das atividades apenas como observador, acompanhando conteúdos e interagindo com a dinâmica universitária.

A instituição, no entanto, avalia a possibilidade de reconhecer futuramente os conhecimentos adquiridos durante essa fase.

Apaixonado pelos estudos, o menino afirma que aprender é uma das atividades que mais gosta de fazer. Segundo ele, estar dentro de uma universidade tão cedo representa a realização de um grande desejo pessoal.

amazonianarede
Ana Cecília Campos Portal d24am

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