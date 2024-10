Mbappé não é convocado e enfrenta críticas na França; entenda

Capitão da França, o atacante Kylian Mbappé vem enfrentando uma crise nos bastidores da seleção. O jogador não foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para os jogos contra Israel e Bélgica, pela Nations League, embora já tenha voltado a atuar pelo Real Madrid.

O atacante sofreu uma lesão muscular em setembro, mas retornou aos gramados na última quarta-feira (2), no segundo tempo da derrota contra o Lille, pela Champions League. Um dia depois, na quinta-feira (3), o treinador dos Bleus convocou a seleção sem Mbappé, e chegou a dizer que o craque não está na forma física ideal.

– Ou você se machuca, não joga pelo seu clube e não é convocado para a equipe nacional. Mas as coisas ficam confusas quando você sai do banco na Champions League e começa um jogo da liga. Ele (Mbappé) é um jogador especial. Sabíamos disso com Michel Platini, quando ainda o queríamos conosco quando ele estava machucado – disse Maxime Bossis, ex-jogador da França, ao jornal esportivo francês “L’Equipe”.

Posto de capitão elevou tom das críticas

O tom das reclamações contra Mbappé subiu também porque ele se tornou o capitão no lugar de Antoine Griezmann, que anunciou a aposentadoria da seleção na semana passada.

– Como capitão, Mbappé tem que ser um exemplo para os torcedores, algo que ele não vem sendo – reclamou Fabien Bonnet, porta-voz da principal torcida organizada dos Bleus.

A França, que está em 2º lugar no grupo A da Liga das Nações, encara Israel na quinta-feira (10), em Budapeste. Depois, a seleção viaja para Bruxelas e enfrenta a Bélgica na próxima segunda-feira (14).

