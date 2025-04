Matsunaga e Nardoni: filhos lutam na Justiça para alterar sobrenomes

Os filhos querem retirar o sobrenome de seus documentos oficiais como forma de se distanciar das figuras criminosas

São Paulo – Filhos de Cristian Cravinhos e Elize Matsunaga, assim como a esposa de Alexandre Nardoni, estão buscando na Justiça a anulação de qualquer vínculo com seus pais, que são conhecidos crimes que tiveram grande repercussão. Essas pessoas querem retirar o sobrenome de seus documentos oficiais como forma de se distanciar das figuras criminosas.

O filho de 27 anos de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, conseguiu retirar o sobrenome do pai da certidão de nascimento e da carteira de identidade, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O jovem, assim como seu irmão, já havia conseguido essa mudança anteriormente por autorização da Justiça do Paraná. No processo, ele alegou que, apesar de não carregar mais o sobrenome, o nome completo do pai criminoso ainda estava registrado no campo da filiação. “Não adianta nada não carregar o sobrenome, mas ter o nome inteiro do pai criminoso”, afirmou o rapaz no processo.

O filho de Cristian afirmou que nunca teve uma relação afetiva ou social com o pai, e que foi vítima de constrangimentos na escola e no trabalho por conta do sobrenome. Cristian teria tido contato com ele apenas três vezes ao longo de sua vida e cortado relações antes de ser preso. A decisão foi unânime.

A ministra Nancy Andrighi, relatora da ação, destacou que o genitor “rompeu com a mãe, abandonando completamente o filho, privando-o de qualquer apoio afetivo ou material, evidenciando a total quebra dos deveres parentais”.

No caso de Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos pela morte da enteada Isabella Nardoni, a mulher retirou o sobrenome Nardoni logo após sair da cadeia, em 2023.

Seus filhos também alteraram o nome nos documentos, eliminando o vínculo com o sobrenome do pai.

Suzane Von Richthofen, por sua vez, mudou seu nome após se casar com o médico Felipe Zecchini Diniz. Hoje, ela se apresenta como Suzane Louise Magnani Muniz, com o sobrenome Magnani vindo da avó materna e Muniz do marido.

Outro exemplo é o de Daniel Cravinhos, irmão de Cristian, que também abandonou o sobrenome Cravinhos. Após se casar duas vezes, Daniel aproveitou para alterar seus documentos e hoje se apresenta como Daniel Andrade.

No caso de Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o ex-marido Marcos Matsunaga em 2012, a filha de 14 anos da criminosa atualmente vive com os avós, Mitsuo e Misako Matsunaga.

Eles tentam na Justiça anular a maternidade de Elize e impedir qualquer vínculo entre ela e a adolescente. O processo está sendo tratado na Vara da Infância e Juventude de São Paulo.

Elize, por sua vez, retirou o sobrenome Matsunaga e luta na Justiça para manter o vínculo com sua filha. “Minha cliente quer exercer o direito de ser mãe. Ela não cometeu nenhum crime contra a filha, sempre demonstrou afeto e tem plenas condições de cuidar da menina”, explicou a advogada de Elize, Juliana Fincatti Santoro.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am