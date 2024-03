Marina Ruy Barbosa enfrenta perrengue inusitado durante viagem no Japão

Marina Ruy Barbosa passou por um perrengue durante uma viagem com os pais no Japão.

Marina Ruy Barbosa passou por um perrengue durante uma viagem com os pais no Japão. A atriz enfrentou um perrengue chique enquanto estava visitando uma exposição chique no país asiático.

“Minha mãe e eu viemos de meia-calça e tinha a experiência na água”, escreveu a famosa na legenda da publicação. O momento surpreendeu os fãs.

Há alguns dias, Marina Ruy Barbosa esteve na Coreia do Sul para participar de um evento promovido por uma famosa joalheria de luxo. No local, a brasileira conversou com idols de k-pop e os convidou para conhecer o Brasil.

