Marido de Isabel Veloso fala sobre a saúde do filho internado na UTI

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, usou suas redes sociais para atualizar o estado de saúde do pequeno Arthur e da influenciadora digital. O empresário de 27 anos revelou nesta segunda-feira (6) que o bebê, que nasceu prematuro devido ao linfoma de Hodgkin de Isabel, segue internado na UTI neonatal.

“Fala, meus queridos! Boa tarde! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vim atualizar vocês sobre o nosso bebezão. Está tudo bem com ele, ele está se desenvolvendo bem. Tudo graças ao leite materno. Muitas pessoas não dão valor a esse leite, mas esse leite é o que salva muitas vidas de bebê. O leite materno é uma fonte enorme e rica de nutrientes, que dão aquele up no nenenzão”, começou ele.

“E ele está lindo demais, está bochechudo. Quando chegou pela primeira vez no hospital, ele chegou bem malzinho porque ele é prematuro. Na barriguinha da mãe estava tudo bem… E aí sai da barriguinha e é totalmente diferente. Mas ele está bem melhor do que nos primeiros dias”, completou o empresário.

amazonianarede

Jetss