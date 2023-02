Manaus terá 71 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus, os pontos de vacinação irão funcionar, tanto no horário regular quanto no horário estendido (até as 20h). Os endereços das unidades, horários de funcionamento e públicos atendidos.

A vacinação para crianças de 6 meses a 2 anos permanece nas quatro unidades de referência da rede municipal de saúde, providência que tem o objetivo de evitar a perda de doses de vacina. Cada frasco tem duração de 12 dias depois de aberto, por isso a necessidade de concentrar a vacinação nesses pontos de imunização que funcionam na UBS Áugias Gadelha, na rua 15, s/nº, conjunto Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova I, zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, bairro Chapada, zona Centro-Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na avenida Presidente Dutra, s/nº, no bairro Glória, zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na alameda Cosme Ferreira, s/nº, no bairro Zumbi, zona Leste.

Para a população a partir dos 12 anos, a Semsa ressalta a importância de tomar as doses de reforço como forma de fortalecer o sistema imunológico contra as formas da doença. Segundo dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), 604.398 pessoas estão em atraso com a terceira dose e 473.302 pessoas ainda não se vacinaram com a quarta dose.

A Semsa orienta os usuários sobre a importância de apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, no caso das crianças, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. Crianças e adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/manaus-tera-71-pontos-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nesta-semana-2/