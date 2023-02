Manaus inicia vacinação bivalente para reforçar imunização contra a Covid-19

A vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19, que combate a cepa original da doença e também a variante ômicron, já está disponível em Manaus, a partir desta quarta-feira (15), para a imunização de idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas imunossuprimidas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas aldeados, ribeirinhos e quilombolas.

A nova fase da vacinação segue a recomendação do Programa Nacional de Imunização (PNI) para a imunização dos sete grupos prioritários.

Durante a abertura oficial da nova fase da campanha na Unidade de Saúde da Família (USF) Ajuricaba, no bairro Alvorada, zona oeste, a subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa, em exercício, Aldeniza Araújo, explicou que a vacina bivalente é um reforço importante contra a ômicron, que é hoje a variante da Covid-19 predominante no mundo.

“A Covid-19 é uma doença viral e, portanto, sofre mutações. Automaticamente, a vacina tem que acompanhar esse processo para reforçar a proteção da população. Inicialmente, conforme indicação do Ministério da Saúde, a vacina bivalente será direcionada para as pessoas dos sete grupos prioritários. Porém, mais para frente deverá seguir um escalonamento e atingir novos grupos, a exemplo dos profissionais de saúde”, afirmou Aldeniza Araújo.

Entre os sete grupos indicados para a imunização com a vacina bivalente, o critério para a vacinação é ter o esquema básico completo com segunda dose do esquema primário, ou as doses de reforço, há pelo menos quatro meses. O público apto para tomar a bivalente em Manaus é estimado em cerca de 138 mil pessoas.

Segundo a diretora da USF Ajuricaba, Nair Costa Silva, a unidade de saúde registrou desde a semana passada um aumento no registro de casos positivos de Covid-19 entre pacientes que procuram atendimento com sintomas de síndrome gripal.

“A unidade de saúde oferece a vacina e também o teste rápido para a Covid-19. Quando o paciente procura atendimento com sintomas de síndrome gripal, ele faz o exame, é designado para uma sala quando o resultado é positivo e encaminhado na mesma hora para atendimento médico. São casos que apresentam sintomas leves da Covid-19, como dor de cabeça, febre e coriza, mas, quando o paciente não tem vacina, a gravidade pode ser maior. Felizmente, a maior parte dos pacientes já tem as primeiras doses da vacina”, informou Nair Silva.

No momento da vacinação, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. As pessoas com alto grau de imunossupressão também devem levar um documento que comprove sua condição de saúde, como laudo ou receita médica, e as puérperas precisam ter em mãos o cartão da gestante, Declaração de Nascido Vivo ou certidão de nascimento da criança. Com exceção dos idosos, os demais grupos poderão ser imunizados a partir dos 12 anos de idade.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/manaus-inicia-vacinacao-bivalente-para-reforcar-imunizacao-contra-a-covid-19/