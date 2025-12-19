Manaus enfrenta fortes chuvas e ventanias nesta sexta-feira

O monitoramento indica que o sistema enfrenta pancadas de chuva severas em diversas zonas da capital

Manaus – A capital amazonense amanheceu sob vigilância meteorológica rigorosa nesta sexta-feira (19). Segundo boletim emitido pela Defesa Civil, a cidade enfrenta condições climáticas adversas, com registro de ventos fortes e intensa atividade elétrica. O monitoramento indica que o sistema atual enfrenta pancadas de chuva severas em diversas zonas da capital, mas especificamente a zona leste recebe alerta de deslizamentos.

Diante do cenário de instabilidade, equipes de resposta rápida já foram mobilizadas e permanecem de prontidão para o atendimento de ocorrências. A atenção está redobrada para as áreas de encosta e regiões com histórico de alagamento, onde o solo encharcado e as rajadas de vento aumentam o risco de incidentes.

Canais de Atendimento e Alerta

A prefeitura reforça que o sistema de alerta por SMS é uma ferramenta crucial para a segurança. Para receber informações em tempo real sobre riscos de desastres, o cidadão deve enviar um SMS com o número do seu CEP para 40199. Em caso de emergências, ligar para o 199 (ligação gratuita) ou utilizar o WhatsApp da Defesa Civil pelo número (92) 98802-3547.

Para minimizar riscos durante a passagem da tempestade, as autoridades recomendam as seguintes precauções:

Da Redação Portal d24am