Mais de 50 nações querem negociações com EUA após tarifas, dizem autoridades de Trump

Por Douglas Gillison e Ted Hesson e Kanishka Singh e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) – Mais de 50 nações entraram em contato com a Casa Branca para iniciar negociações comerciais desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas e abrangentes tarifas de importação, disseram autoridades norte-americanas neste domingo, ao defenderem as sobretaxas que eliminaram quase US$6 trilhões em valor de mercado das bolsas do país na semana passada.

Nos programas de entrevistas da manhã deste domingo, os principais consultores econômicos de Trump procuraram retratar as tarifas como um reposicionamento dos EUA na ordem comercial global. Eles também tentaram minimizar as consequências econômicas da tumultuada implementação da semana passada, antes da esperada abertura turbulenta dos mercados financeiros asiáticos na segunda-feira.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que mais de 50 nações iniciaram negociações com os EUA desde o anúncio da última quarta-feira. Nem Bessent nem as outras autoridades citaram os países ou ofereceram detalhes sobre as negociações. Entretanto, a realização de negociações simultâneas com tantos países ao mesmo tempo pode representar um enorme desafio logístico para o governo Trump. Não está claro quanto tempo essas negociações vão durar.

No domingo, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ofereceu tarifas zero como base para as negociações com os EUA, comprometendo-se a remover barreiras comerciais e dizendo que as empresas taiuanesas aumentarão seus investimentos nos EUA.

amazonianarede

Reuters Por Douglas Gillison e Ted Hesson e Kanishka Singh e Susan Heavey